Cours écologie microbienne. Master 1 microbiologie appliquée

L'ouvrage présenté est une préparation à la matière écologie microbienne. Elle est enseignée aux étudiants du master 1 spécialité microbiologie appliquée. Le document peut être une source d'information pour les microbiologistes, écologistes, hydrologues et océanographes désirant acquérir de bonnes connaissances sur la physiologie et l'écologie des micro-organismes. L'étude des interactions entre micro-organismes et éléments biotiques et abiotiques, permettra d'initier les étudiants au concept de réseau trophique. Ces données sont indispensables pour comprendre le rôle joué par les micro-organismes dans le fonctionnement des grands cycles de la matière.