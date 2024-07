Le voyage des noces

L'an 1797. L'Autriche, vaincue par Bonaparte en Italie, reçoit Venise en lot de consolation. Mais le jeune général laisse derrière lui une ville dépouillée de ses plus belles peintures, qu'il destine au futur Musée du Louvre, dont les célèbres Noces de Cana de Véronèse. Commence pour ce tableau de 67 m une aventure épique et mouvementée, depuis son périlleux décrochage du mur du couvent vénitien qui l'abrite, jusqu'au voyage semé d'embûches qui doit l'amener à Paris. Pour le capitaine Joseph Barlet, escorter ce trésor depuis Venise est la mission de sa vie et il entend bien la réussir. C'est toutefois compter sans l'Autriche, prête à tout pour récupérer ce monumental tableau que la baronne viennoise Cornelia von Granner, aidée de l'espion autrichien Alexander Roedl, souhaite restituer à son empereur vaincu. D'autres richesses moins artistiques ont été pillées à Venise, dont des canons que convoite une mystérieuse société secrète composée de gradés de l'armée de la République, que le sergent Paul Richepin tente d'infiltrer. Si l'objectif de cette entreprise reste politique, il rejoint par la haine de Bonaparte les desseins de l'Autriche. Pour Barlet et son singulier convoi, le danger se resserre à la manière d'un noeud coulant, inexorablement, jusqu'à Paris. Paris où, de nos jours, Lucie Corretti et Damien Barrot, deux étudiants passionnés d'art et de religion, décryptent ces Noces de Cana sans se douter des risques qu'ils encourent. Une odyssée haute en couleurs et chargée d'histoire(s).