The world is dancing Tome 4

Oniyasha et Zôjirô doivent s'affronter pour une deuxième manche durant un tournoi de danse. Le thème de celle-ci est Yoshimitsu, le shogun en personne. Pour cette prestation, Oniyasha décide d'incarner les défunts afin de changer le monde et rappeler au shogun qu'il doit incarner les voeux du peuple. Sa représentation est un succès et entraîne la victoire de notre protagoniste. Zôjirô, impressionné, déclare forfait. Le shogun décide d'opposer les jeunes garçons durant une troisième manche, mais afin de continuer à faire évoluer leur art, les deux protagonistes décident de travailler ensemble...