Magical Quadra Tome 1

Afin de lutter contre les Sorcières, ennemies de l'humanité, le marché du travail des Magical Girls s'est fortement développé. En plus de combattre le mal, ces jeunes filles sont devenues de véritables icônes publiques et enchaînent interviews et promotions de produits. Mais il est des monstres contre lesquels elles ne font pas le poids, et c'est à ce moment-là que des mages d'un tout autre niveau prennent le relais : les Hommes d'âge mûr magiques ! Efficaces et redoutables, ils sont tenus cachés pour des raisons d'images : loin de la jeune et jolie influenceuse sexy, le Magical Quadra est un vieux, bedonnant et à moitié chauve...