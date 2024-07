Les Maths avec Léonie CP. Cahiers 1 et 2, Edition 2024

Les Maths avec Léonie : Manipuler, verbaliser, abstraire Une nouvelle édition conforme aux Programmes 2024 Une méthode inspirée de la pédagogie de Singapour et conçue par des enseignants français. Une méthode explicite fondée sur 6 dimensions d'apprentissage : la manipulation, l'observation, la modélisation mathématique, l'entraînement et la répétition, les jeux, la résolution de problèmes. Une méthode très progressive et spiralaire, idéale pour toutes les classes. Une méthode qui s'appuie sur la collaboration et la communication entre élèves. De nouveaux programmes pour le cycle 2 en 2024 Les programmes 2024, applicables au CP dès la rentrée 2024, devraient s'inscrire dans la continuité des programmes 2018 et s'appuyer sur les analyses et conclusions du rapport Villani-Torossian publié en 2018 (21 mesures pour l'enseignement des mathématiques), ainsi que sur le guide de référence Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, publié en 2020 par le Ministère de l'Education nationale. Ces programmes rappellent l'importance de grands principes issus de la pédagogie dite de Singapour, avec une démarche partant de la manipulation, passant par la verbalisation et la modélisation, pour arriver progressivement à l'abstraction. Quatre dimensions de l'enseignement des mathématiques au CP seront infléchies : l'étude du sens des 4 opérations (leçons 6, 8, 9, 10, 11, 23, 31, 32, 37, 41 des cahiers) ; une cadence soutenue pour l'apprentissage des nombres, en particulier sur les trois premières périodes de l'année ; l'approche de la résolution de problèmes par typologies, dans le cadre d'un enseignement explicite et en appui sur les représentations, afin de préparer la modélisation mathématique des problèmes (leçons 7, 15, 27, 33, 38, 43 des cahiers) ; un enseignement du calcul mental profondément revisité, distinguant les faits numériques à mémoriser des procédures de calcul mental à maîtriser. Le cahier de l'élève en 2 parties Deux cahiers vendus ensemble couvrant, pour le premier, les périodes 1 et 2, et pour le second, les périodes 3 à 5. Les compétences sont majoritairement travaillées durant 4 séances pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme. Le travail commence en groupe classe avec une phase de découverte et d'entraînement dans le cahier : calcul mental en introduction de la laçon, découverte de la notion en trois temps, entraînement avec des exercices variés, résolution de problèmes systématique. Les outils de la méthode => Pour l'élève et pour la classe Les cahiers de l'élève (présentation ci-dessus) Les fiches d'entraînement en autonomie à télécharger gratuitement sur le site ressources Le fichier photocopiable de différenciation Les jeux => Le matériel de manipulation Cubes à manipuler Pièces et billets Horloges => Pour l'enseignant Le guide pédagoggique Les cahiers numériques enseignant Le site ressources avec de nombreux documents à télécharger (fiches d'entraînement en autonomie, guide pédagogique, jeux etc. .) => Une présentation détaillée de la collection est disponible ici ! Le groupe facebook Et si vous rejoigniez la communauté Facebook Les Maths avec Léonie ? Vous pourrez échanger en direct avec des enseignants qui utilisent la méthode !