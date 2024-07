L'Afrique cuisine en France

Un livre avec beaucoup de questions (utiles)... Comment les chefs Afropéens renouvellent-ils la cuisine en France ? Quel rapport entretient-on avec ses racines, ses traditions ? Qu'est-ce qui nous lie d'un continent à l'autre ? Quelle force nous pousse à créer ? ...et encore plus de réponses (inspirantes). + 60 recettes de Ornella Anani, Le Chef Anto, Ker Astou, Carole Befolo, Elis et Vanessa Bond, Phildera Diazabakana, Gilles Dolatabadi, Moulaye Fanny, Cédric Massat, Hugues Mbenda, Ursula Médaille, Moukis, Patrick Ndiaye, Thérèse Ngo Nkogolum, Jules Niang, Gilbert Okoin, Mory Sacko, Pierre Siewe, Georgiana Viou, Senda David Waguena. Vérane Frédiani est partie à la rencontre de cheffes et chefs qui repoussent les frontières de la cuisine française, de l'Afrique subsaharienne à Marseille, Strasbourg, Rouen, Montpellier ou Paris... Elle ouvre une fenêtre sur un nouveau paysage. Pas un paysage classique, avec un premier, un second et un arrière-plan, mais un pays où l'on s'autorise toutes les superpositions, tous les mélanges et tous les possibles : la cuisine. Par Vérane Frédiani, l'autrice de Marseille cuisine le monde.