Tout attendre de l'imprévu. Pour vivre tous en conscience nos destins croisés portés par une terre éclairée

En s'appuyant sur les avancées du XXe siècle en physique quantique, psychologie et neuroscience, l'auteur propose une actualisation de l'enseignement de Marie. Les questions sur la virginité de Marie, les messages pour les hommes et les femmes ainsi que sur la nécessité de vivre en harmonie pour éviter de compromettre notre propre existence sont explorées. L'ouvrage suggère un changement de perspective avec des idées disruptives incitant à une réinvention personnelle basée sur une transformation profonde des comportements, de la vision individuelle, de la relation à autrui, du bien commun et du sens que nous donnons à nos destins.