Unnamed memory. Tome 1, la sorcière de la lune bleue et le roi maudit

Un roi maudit et la plus puissante des sorcières. Leur rencontre taboue va réécrire le destin. " Mon souhait est que tu deviennes ma femme et portes mon enfant. " " Je ne peux l'accepter ! " Les sorcières. Des êtres hérétiques qui, au cours de leur longue vie, usent de leurs pouvoirs terrifiants pour invoquer des cataclysmes. Oscar, prince héritier du puissant Royaume de Falsas, cherche à briser une malédiction qui lui a été jetée durant son enfance et l'empêche d'avoir une descendance. C'est dans cet espoir qu'il vient trouver Tinâsha, la sorcière la plus connue et la plus puissante au monde. Après avoir triomphé des épreuves de la " Tour de la Sorcière " et passé un contrat avec elle, il formule le souhait de la prendre pour épouse.