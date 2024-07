Sur les ailes des hirondelles

Elle était plus que belle, elle était magnifique, Ruth, cette forte Gaspésienne dont un Libanais, du nom de Salah, tombe éperdument amoureux. Il la rencontre à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis, surprenant tout le monde, ils partent se marier au Liban, défiant toutes les barrières. Enfant d'une famille nombreuse aux petites économies, Salah livre un laborieux parcours pour parvenir à réaliser son ambition de devenir médecin ! A Montréal, il devient spécialiste. Surpris par la guerre, il est contraint de pratiquer quelques années au Québec, avant de retourner s'installer à Beyrouth avec Ruth et leurs trois jeunes garçons, répondant à un irrésistible attachement à son pays d'origine ! Malgré les affres de la guerre du Liban qui les forcent à fuir à maintes reprises, Salah et Ruth n'hésitent pas à y retourner aussitôt qu'une accalmie s'annonce et insistent pour s'y implanter pour la vie. Ils bâtissent au sommet d'une montagne une maison au jardin féerique et l'amour allume son feu sans cesse plus fort. Ils deviennent promeneurs d'un fabuleux périple entre deux nids, dans une terre natale belle mais éprouvante et une terre d'adoption stable et quiète , mais à la fin tout casse et se brise comme un destin qui s'obstine... Salah quitte son pays à la manière d'hirondelles, oiseaux migrateurs fidèles à la mémoire des lieux du printemps qui les a vus naître. En même temps, le périple d'une belle femme témoigne de son infatigable courage et de son invincible détermination. C'est l'histoire d'une saga vécue entre le Liban et le Canada, racontée dans une prose des plus poétiques. La chair de ce conte démontre que, devant l'amour, tout conflit entre les cultures s'estompe et devient créateur de mille beautés.