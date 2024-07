A travers toutes ses oeuvres , qu'il s'agisse de théâtre, de roman ou de poésie, Matei Visniec poursuit une réflexion sur le langage. Cette réflexion était particulièrement poussée dans Le Cabaret des mots où les mots, justement, étaient mis en scène. Elle est aussi riche dans les poèmes du recueil J'ai rêvé que j'étais fait de signes. Ici encore les mots se livrent, se disent et, ce faisant, disent beaucoup sur ce que nous sommes, nous qui ne pouvons nous passer du langage, des mots, pour vivre et devenir. Tout est signe J'ai rêvé que j'étais fait de signes j'étais sorti dans la rue et les passants m'arrachaient points de suspension, points d'interrogation et de nombreuses lettres étranges mais les mains qui se tendaient vers moi ne me diminuaient pas les signes repoussaient immédiatement prenez, servez-vous, ne pensez pas aux conséquences possibles prenez de moi tout ce qui vous paraît intéressant et mystérieux hiéroglyphes et formes géométriques griffonnages et abréviations écorchures et blessures traces de sang et hurlements tous signes engendrant l'alphabet d'une langue que j'apprends pendant que je vous nourris avec ses signes