Lucila Viso

"Tout oeuvre est un voyage, un long cheminement parfois douloureux, mais toujours fécond en précieuses découvertes. Le mien comporte des mots à foison, des milliers de pages, des chutes répétés, des révoltes. D'aussi loin que je me souvienne, et dans les heures que je n'accordais pas à la peinture, c'est aux livres qu'est allée ma préférence. Ils m'ont aidée à pénétrer dans le merveilleux et dans le silence, en voyageuse solitaire, avec un étrange sentiment de plénitude, faire oubli de moi, pour mieux me retrouver. Je considère la surface de la toile comme un miroir, un livre ouvert prêt à être lu. Lecture de ce que je vis, de la réalité qui m'entoure, des textes et des images faits par d'autres, et qu'en les aimant, j'apprivoise comme miens. En somme, traduire ce qui ne peut s'exprimer autrement que par le coeur et la main qui exécute. L'acte de peindre est un éternel présent."