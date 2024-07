Japon. Itinéraires pour rêveurs

Un guide pratique avec neuf itinéraires insolites dédiés au printemps et à l'été, chacun accompagné d'approfondissements uniques. Un guide pratique avec neuf itinéraires insolites dédiés au printemps et à l'été, des cartes détaillées, des suggestions pour visiter les lieux les plus curieux, des informations sur les transports et dix approfondissements pour des expériences inédites sur les traces de l'auteure, qui a à son actif plusieurs collaborations avec des agences de tourisme japonaises. Les illustrations de Kaori Yamaguchi, aux traits rêveurs et aux atmosphères uniques, vous amèneront dans les coins les plus secrets de Beppu ou parmi les merveilles cachées de Kitsuki, vous conduiront à travers les paysages fantastiques de Naha et bien d'autres lieux fascinants et inattendus du Japon.