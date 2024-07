Méditations guidées et exercices de relaxation pour guérir le corps et l'esprit

" L'ouvrage de Joëlle Maurel est marqué d'une forte espérance et répond à une quête de cohérence, de sens, de reliance, de spiritualité, entre transformation de Soi et transformation du monde. Il nous ouvre au dynamisme cosmique originel qui mène le monde et nous mène vers des paliers plus élevés de la réalité et de la vie. ' Patrick DROUOT, physicien Véritable guide pratique pour aider à (se) détendre et se soigner, cet ouvrage vous permettra, très simplement, de vous apporter et d'apporter à votre entourage la sérénité et le bien-être tout en développant des énergies de ressourcement et de guérison. Les bienfaits de la méditation de pleine conscience sur le corps, l'âme et l'esprit sont nombreux et reconnus scientifiquement. Les textes de méditation que vous propose Joëlle Maurel seront une aide importante pour tous, que vous soyez professeur de yoga, sophrologue, hypnothérapeute, animateur sportif, thérapeute du bien-être, professionnel de la santé, des secteurs éducatifs et sociaux, ou simplement une personne désireuse de se faire du bien et d'en faire aux autres. - Bulles de sagesse - Soigner les blessures émotionnelles - Voyages intérieurs - Soins énergétiques - Guérison quantique - Pouvoir de guérison des pierres - S'endormir, dormir - Yoga nidra