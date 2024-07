Coup d'envoi. La Grande Guerre et les sports collectifs

Ce livre propose une traversée des pratiques sportives militaires durant la Première Guerre mondiale, et tout particulièrement des sports collectifs. Le football tient naturellement une place capitale dans cette histoire méconnue, qui rend à la discipline physique son importance sociologique, historique, presque anthropologique. En contrepoint de la violence et de l'horreur des combats dans les tranchées, c'est une vision intime de la vie des poilus qui nous est offerte à travers les archives photographiques et cinématographiques des armées françaises. L'enthousiasme contemporain pour la coupe du monde de football plonge ses racines dans ces premières expériences sportives des poilus en ce qu'elles transgressent toutes limitations de classe, de milieu ou de catégorie sociale. Plus qu'un simple examen sportif, c'est bien une nouvelle histoire de la Première Guerre mondiale que cet album se propose d'inaugurer. Un livre essentiel qui rend à l'histoire son épaisseur et sa vitalité.