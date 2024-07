La ferme. Premiers mots, couleurs, nombres, animaux

Un tout-carton plein de surprises à partager avec bébé, sur le thème de la ferme ! Ce grand livre tout-carton propose, au fil des pages, de découvrir les premiers mots et concepts de la ferme : animaux, légumes, outils, véhicules... Avec ses rabats en feutrine et ses découpes tactiles à explorer à chaque page, cet imagier surprise est idéal pour les bébés et les jeunes enfants. Le bébé expérimente, s'amuse et apprend. Elégamment illustré par Ingela P Arrhenius, on y retrouve le charme de ses personnages, animaux et objets présents dans les collections " Où est ? " et " Coucou ".