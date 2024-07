Le Silence des pins

Amour d'été, surf et écologie Après une rupture sentimentale, Erwan le surfeur s'enfuit en direction des vagues du Sud. De son côté, Tiphanie refuse un avenir écrit à sa place par une famille bourgeoise. Ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer, mais à la faveur d'une panne, ils échouent sur la même île déserte : un village perdu au milieu des pins de la forêt landaise. Les deux jeunes s'attachent peu à peu aux habitants de ces lieux. Des habitants respectueux des traditions, qui se moquent parfois des citadins protecteurs de la nature, tout en leur ouvrant la porte de leur maison. Des histoires d'amour et d'amitié naissent, jusqu'au jour où Erwan ouvre un tiroir et tombe sur un carnet. Quelques pages, qu'il n'aurait pas dû lire...