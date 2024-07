Cache-cache au musée

Un premier éveil à l'art, original et interactif sous forme de devinettes ! Quel animal se cache dans le tableau de la dernière page ? A toi de le trouver grâce aux trous et aux indices, dans ce bestiaire amusant pour découvrir de grands classiques ! Un livre pour les enfants à partir de 2 ans et pour l'éveil à l'Art en maternelle. Les oeuvres du livre : Etude d'un chat, Suzanne Valadon Eléphant d'Afrique, Andy Warhol Cheval bleu, Franz Marc Cochon dans sa porcherie, E. M. Fox Ecureuils, Albrecht Durer Crabes, Vincent Van Gogh Le repas du lapin, Henri Rousseau Lion au repos, Gustave Surand Mouton au repos, Rosa Bonheur La vache blanche, Julien Dupré Membre distingué de la société, Edwin Landseer Variante de la tristesse, René Magritte