Terres brisées Tome 1

Sauve le monde, ou détruis-le. Alors qu'une ombre inquiétante s'étend sur Terravast, la jeune Corayne découvre une troublante vérité : elle est l'ultime descendante d'une prestigieuse lignée magique et le seul espoir de sauver le monde d'un homme déterminé à le réduire en cendres. Prête à affronter son destin, elle est rejointe dans sa quête par un groupe de compagnons improbables : un écuyer obligé de choisir entre la sécurité et l'honneur, un immortel désireux de se venger d'une promesse non tenue, une assassin exilée et sanguinaire, une sorcière aux énigmes prophétiques, un faussaire au passé secret et une chasseuse de primes avec un compte à régler. Ensemble, ils devront affronter cette menace et, tandis que tous les royaumes sombrent dans le chaos, les options se réduisent. Il leur faudra sauver le monde... ou le détruire. "Je ne voulais qu'une chose pendant que je lisais Terres brisées : que le livre ne se termine jamais. C'est à la fois classique et révolutionnaire, à la fois romantique et audacieux, une aventure exaltante qui vous entraîne à un rythme implacable. Un véritable chef-d'oeuvre de fantasy. ' - Sabaa Tahir, autrice de la saga Une braise sous la cendre Traduit de l'anglais par Michel Pagel