Héritages Tome 2 : Barbara, l'entre-deux-mondes

Malgré les mises en garde de son entourage, Tokio Watarai est retourné à Barbara pour obtenir de nouvelles informations, mais il en est brutalement chassé... Alors que l'influence de formes de vie martiennes se clarifie et que des phénomènes inexpliqués se multiplient dans le monde réel, Tokio entreprend un nouveau voyage à Engaru, où sommeille Aoba Jûjô, accompagné de son fils Kiriya et de Nanami Jûjô... Parviendront-ils à lever le voile sur les liens mystérieux entre la Terre et Mars, entre passé et futur ?