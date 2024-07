L'innocence de Tamara

Une affliction et une morosité profonde assombrirent soudain la vie de la jeune Innocence. Son état inquiète au plus haut point sa tante Marie Djilane qui, au terme de plusieurs tentatives, obtiendra un aveu de sa nièce : Innocence est coupable. Coupable, machinalement et au nom d'une amitié qu'elle croyait vraie, du funeste sort d'un innocent. Mais l'histoire se révèlera plus complexe car elle déterrera des enfouis et croisera des destins dont celui de la défunte mère d'Innocence et soeur jumelle de Marie Djilane, Tamara. Un mot que cette dernière ne voulait nullement entendre devra cependant être la quête de la nièce et de la tante : le pardon.