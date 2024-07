Médecine et magie dans le Sud-Est de Madagascar. Les devins-guérisseurs et l'usage des plantes

Fruit de travaux de terrain menés de 1972 à 1995 dans le Sud-Est de Madagascar, cet ouvrage inventorie et analyse des charmes à base de plantes préparés par des devins-guérisseurs dans le cadre de pratiques qui relèvent du " magico-religieux ". A l'intérieur de deux sociétés très différentes, les espaces antemoro et tanala, la confection et la mise en oeuvre d'un charme s'inscrivent dans le cadre d'actions rituelles. Cet ouvrage envisage ainsi non seulement le traitement des maladies mais l'ensemble du champ d'action des devins-guérisseurs dans la sphère sociale. Il se situe dans le champ de l'anthropologie de la maladie - du mal, de façon plus générale - plutôt que de l'ethnomédecine.