Plus jamais zéro en dictée ! Petit guide à l'usage des parents désespérés (et des adultes pas toujours à l'aise en orthographe)

Une méthode simple, rapide et complète pour tous ! En tant que parent, vous êtes souvent perplexe face à la graphie plus ou moins fantaisiste des copies ou des SMS de votre progéniture. Vous ne comprenez pas comment il est possible d'oublier un S à un nom au pluriel, ou de terminer un verbe à l'infinitif par -ez. Cela ne vous semble quand même pas si compliqué... Et pourtant, ça l'est ! Mais, heureusement pour vous, parents dont les yeux saignent devant les dictées de votre enfant, mais aussi pour vous, adultes un peu en froid avec l'orthographe, il existe des stratégies simples pour éviter les erreurs les plus grossières et progresser rapidement. " Dans mon métier, j'ai rencontré des centaines de parents d'élèves, et presque tous se demandent pourquoi leur enfant est aussi mauvais en orthographe et comment l'aider à progresser. C'est ainsi qu'est née l'idée de Plus jamais zéro en dictée ! : non pas un énième manuel de français avec un nombre décourageant de règles mais une méthode, volontairement brève et efficace, qui va à l'essentiel pour limiter la "casse orthographique" et permettre des progrès rapides et visibles, à l'école comme dans la vie quotidienne. "