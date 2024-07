Un certain goût d'Alger

Un Alger lumineux sous la plume nostalgique d'Olivier Cojan. Le quotidien de trois amis dans l'Algérie des années 56 à 64. Issus de milieux sociaux opposés, de confessions religieuses différentes, ces trois jeunes Algérois qui se sont rencontrés sur les bancs du Lycée français mènent une vie insouciante et joyeuse. Au fil des pages, sera révélé ce qui les sépare et les unit. Ce qui les gangrène et les enrichit. A travers le regard de ces trois adolescents, on traverse les événements qui ont eu lieu en Algérie et en particulier dans cette ville d'Alger.