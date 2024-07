Demon Slayer : L'artbook de l'animé. Vol. 02

Second artbook consacré à l'anime Demon Slayer ! Il se focalise principalement sur les travaux d'Ufotable autour du Train de l'infini . Plus qu'un manga, un phénomène ! Demon Slayer est le titre de tous les records. Près de 6 millions d'exemplaires ont été vendus en France depuis la parution du tome 1 ! Si la série principale de Koyoharu Gotouge s'est achevée avec le 23e tome, les nombreux projets autour de la licence continuent d'éveiller l'intérêt des fans, qui profitent depuis ce printemps de la quatrième saison de l'anime. Un intérêt pour la série qui n'a jamais faibli et qui continue d'être maintenu encore aujourd'hui. Pour rendre hommage au travail magistral du studio Ufotable, nous présentons ce magnifique recueil d'illustrations qui fait suite au premier artbook et qui propose son lot d'illustrations inédites concernant les travaux autour de l'anime.