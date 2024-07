Deadpool : Badder Blood

Un ancien ennemi refait surface et Deadpool n'arrivera pas à le vaincre seul ! Il fait donc appel à ses deux meilleurs amis : Cable et Wolverine ! C'est le début d'un déluge d'action et de rebondissements. Ah, est-il besoin de préciser que Cable et Wolverine ne considèrent pas vraiment Wade comme leur BFF ? Rob Liefeld, le co-créateur de Deadpool et co-fondateur d'Image Comics au début des années 90, revient pour une saga complète consacrée au Mercenaire Disert. Liefeld laisse libre court à son imagination et invente de nouveaux personnages, tous très caractéristiques de la période où les muscles et les flingues gigantesques étaient des incontournables !