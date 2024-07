Petit Futé Périgord-Dordogne. Edition 2024-2025

Le département de la Dordogne se résume dans ses quatre couleurs : le blanc pour Périgueux et ses environs à l'ouest, le rouge pour le Bergeracois au sud, le noir pour le Sarladais à l'est et le vert pour le Nontronnais au nord. Entre tourisme vert, douceur de vivre, gastronomie, et grand saut dans la Préhistoire et l'histoire, la Dordogne, que l'on connaît plus souvent sous l'appellation Périgord, sait user de ses multiples charmes pour attirer les touristes français et étrangers.