Star Wars - Dark Droids : D-Squad

Un terrible fléau corrompt les droïdes de la galaxie. Pour combattre cette menace et sauver son meilleur ami C-3PO, R2-D2 rassemble une équipe de héros droïdes : la D-Squad ! C'est une aventure remplie de stars invitées de toute la galaxie, avec Chopper de Star Wars : Rebels, les meurtriers BT-1 et 0-0-0 mais aussi le chasseur de primes IG-88 et bien d'autres droïdes ! La D-Squad avait été vue dans la série animée Clone Wars. C'est ici l'occasion de la faire revivre et de mettre un coup de projecteurs sur ces personnages secondaires qui sont souvent parmi les favoris des fans.