Sword of the Demon Hunter Tome 3

L'attaque de deux démons a plongé les habitants du petit village de Kadono dans le tourbillon d'un destin tragique. Pour assouvir sa vengeance, Jinta se fixe comme objectif ce lointain futur où selon la prophétie, le roi des démons Kijin est censé se manifester. Il décide alors de quitter le village pour reprendre sa vie de vagabond. Une dizaine d'années plus tard à Edo, il s'est taillé une solide réputation de chasseur de démons sous le nom de Jinya... C'est ainsi que débute un nouvel épisode du drame qui lie étroitement humains et démons, avec la grande cité d'Edo en toile de fond ! Motoo Nakanishi a imaginé en 2011 le light novel qui est à l'origine du manga. Un roman est toujours en cours de parution (onze tomes au Japon) tandis que le manga en est à son cinquième volume. Les lecteurs français ont pu découvrir Yu Satomi à travers plusieurs séries comme Nuisible (sa première oeuvre en tant que dessinateur) ou Bloody Cruise dont il assure le scénario et le dessin. C'est en 2021 que les deux artistes se réunissent pour donner naissance au manga Kijin Gentôshô.