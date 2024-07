Deadpool : Poursuite circulaire

Dans les rues de Sarajevo, Deadpool affronte l'Arme X, car tous les deux sont à la recherche de la même information, et chacun pense que l'autre la détient. C'est le début d'une saga qui va confronter Wade Wilson à ses pires ennemis, parmi lesquels le Fléau et Black Tom Cassidy ! Au début des années 90, Fabian Nicieza et Rob Liefeld créent dans les pages de New Mutants un personnage qui va devenir une superstar de l'univers Marvel. En 1993, pour la première fois, le mercenaire déjanté s'élance dans sa propre mini-série, illustrée par le trop rare Joe Madureira (Uncanny X-Men). Des premiers pas à redécouvrir avant de déguster Deadpool 3 !