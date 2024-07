Book For Paper Lover

Flow présente la 6e édition de ce concept innovant : le BOOK FOR PAPER LOVERS le livre cahier sans texte (ou presque) avec + de 250 pages pour rendre hommage au papier sous toutes ses formes. Le cahier inclut 1001 petits cadeaux papier à détacher : rubans, étiquettes, cartes postales, stickers, pop-ups, papier buvard, étiquettes, papier kraft, papier d'emballage, mini booklets... Un univers vintage onirique et foisonnant auquel participent les illustrateurs les plus tendance (designers, décorateurs, dessinateurs...) du moment.