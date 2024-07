Algorithmique. Techniques fondamentales de programmation - Exemples en PHP (nombreux exercices corrigés), 4e édition

Ce livre sur l'algorithmique s'adresse à toute personne désireuse de maîtriser les bases essentielles de la programmation. Pour apprendre à programmer, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment un ordinateur, comment il fonctionne et surtout comment il peut faire fonctionner des programmes, comment il manipule et stocke les données et les instructions, quelle est sa logique. Alors, au fur et à mesure, le reste devient évidence : variables, tests, conditions, boucles, tableaux, fonctions, fichiers, jusqu'aux notions avancées comme les pointeurs et les objets. Dans ce livre, le langage algorithmique (ou la syntaxe du pseudo-code des algorithmes) reprend celui couramment utilisé dans les écoles d'informatique et dans les formations comme les BTS, BUT, classes préparatoires, premières années d'ingénierie à qui ce livre est en partie destiné et conseillé. Une fois les notions de base acquises, le lecteur trouvera dans ce livre de quoi évoluer vers des notions plus avancées : deux chapitres, l'un sur les pointeurs et les références, l'autre sur les arbres et les objets, ouvrent les portes de la programmation dans des langages évolués et puissants comme le C, le C++, Java et PHP. De nombreux exercices ponctuent chaque chapitre. La plupart des algorithmes de ce livre sont traduits en PHP et les sources, directement utilisables, sont disponibles en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.