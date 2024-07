Ce livre décrit la crise intérieure traversée par François d'Assise quand la fraternité qui s'était groupée autour de lui tendait à prendre la forme d'un Ordre. Il comprit alors que son idéal serait peut-être défiguré. Avec une simplicité toute évangélique, le frère franciscain Eloi Leclerc raconte de quelle manière le Poverello d'Assise trouva peu à peu la paix intérieure. Malgré les troubles, les contradictions, les oppositions, il est possible de s'abandonner à Dieu, qui seul suffit. "Dieu est, et c'est assez. Quoi qu'il arrive, il y a Dieu, la splendeur de Dieu. Il suffit que Dieu soit Dieu. Seul, l'homme qui accepte Dieu de cette manière est capable de s'accepter vraiment soi-même. Il devient libre de tout vouloir particulier. Plus rien ne vient troubler en lui le jeu divin de la création. Son vouloir s'est simplifié et en même temps il s'est fait vaste et profond comme le monde". Un classique de la spiritualité, un condensé d'Evangile, qui aide à retrouver la joie, l'espérance et la confiance. Eloi Leclerc est un religieux franciscain qui a enseigné la philosophie pendant de nombreuses années. Il est l'auteur, outre Sagesse d'un pauvre, de nombreux autres livres à succès : Le Cantique des créatures ; Le Royaume caché ; Dieu plus grand ; Chemin de contemplation ; Le soleil se lève sur Assise... Il est décédé en 2016, à l'âge de 95 ans.