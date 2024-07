Gaston la licorne : Je suis différent comme tout le monde

Gaston est une petite licorne comme toutes les autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Aujourd'hui, Gaston s'est fait embêter parce qu'il ne faisait pas comme tout le monde. Il se rend compte que souvent, on se moque bêtement des différences entre les licornes. Et il comprend qu'au fond, on est tous différents, et que c'est même une très belle chose.