Helbrecht. Chevalier du trône

Un héritier de Sigismund renaît. Les Croisades des Mondes Sanctuaires sont terminées, le Rubicon Primaris a été franchi. Réprimandé par Guilliman, le Primarque revenu parmi les siens, et guidé par une vision envoyée par l'Empereur-Dieu Lui-même, le Grand Sénéchal Helbrecht est appelé à se rendre sur le monde-ruine d'Hevaran. Forgée dans les flammes de la Purge, Hevaran est une planète sacrée par sa destruction, un monde condamné à ne jamais être rebâti... Et pourtant, une relique sacrée est cachée sous sa surface désolée. Helbrecht, accompagné d'une poignée d'âmes courageuses, lance une quête pour récupérer le précieux artéfact. Sa maîtrise des armes, son courroux et sa foi seront ses seuls atouts pour faire face à un ancien ennemi qui le mettra à l'épreuve comme jamais auparavant.