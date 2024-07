Deadpool vs : Thanos

On le sait tous : Thanos est l'un des êtres les plus puissants de l'univers, qui a réussi à réunir les Pierres de l'Infini et qui détient le titre de plus grand criminel de masse de la galaxie. Saviez-vous qu'il a une ex en commun avec Deadpool ? C'est la Mort. Quand les gens cessent de mourir, partout dans l'univers, les deux personnages s'intéressent à son cas... Panini Comics célèbre la sortie de Deadpool 3 au cinéma, en offrant aux fans de Wade Wilson neuf sagas dans une collection à petit prix. A moins de 5 l'album, même le Mercenaire Disert en reste sans voix. C'est pour dire !!! !