Les maîtres de Rome Tome 2 : Le glaive et la soie

63 avant J. -C. Promis à la préture et, de là, à la fonction de consul, Jules César est aux portes de la charge suprême. Bien qu'issu d'une famille d'aristocrates, il a su se ranger du côté du peuple et gagner petit à petit sa confiance. Plus personne ne semble en mesure de s'opposer à l'homme le plus puissant de Rome. Mais la chute de l'ancien consul Catilina va tout faire basculer. César est désigné à la vindicte publique : on l'accuse d'avoir participé au complot. Attaqué de toutes parts, il devra user du glaive et de son charme pour conquérir le pouvoir.