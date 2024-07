L'héritier trahi. Edition collector

Huit ans se sont écoulés depuis la Bataille du Serpent. Mais dans le nord glacial, dame Nore de la Cour des Crocs a récupéré la Citadelle de l'Aiguille de glace. Là, elle utilise une ancienne relique pour créer des monstres féroces qui répondent au moindre de ses ordres. Son but : renverser le roi Cardan, prendre le pouvoir sur Dolmelfe... et réduire le monde des humains à néant. Wren, la fille de Dame Nore est la seule à pouvoir l'arrêter. Chêne, prince de Terrafae, requiert donc son aide pour empêcher dame Nore d'arriver à ses fins. Mais le passé de Wren et Chêne est celui d'une amitié tourmentée, parsemée de déceptions. Alors que les enjeux les dépassent désormais, peuvent-ils se faire confiance ?