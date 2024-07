Italie du Nord. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Randonner dans la vallée d'Aoste, arpenter l'altière Turin, explorer les villages médiévaux des Cinq Terres, assister à un opéra à Vérone, goûter avec délice la cuisine de l'Emilie-Romagne. En bref, prendre le temps de découvrir ces régions si séduisantes ! Dans Le Routard Italie du Nord, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (randonner dans le parc national du Grand-Paradis de 70 000 ha, avec les enfants, découvrir les châteaux plantés à flanc de montagne le long de la Vallée d'Aoste...), des visites (ne pas rater, à Turin, le museo Egizio, le plus important musée d'art égyptien, après celui du Caire, admirer la très belle collection privée de peintures de la famille Agnelli, à Turin ...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Italie du Nord hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.