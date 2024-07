Sutra de l’Ours Smokey

La longue et illustre carrière de Gary Snyder s'étend sur six décennies et plus de vingt livres, mais plusieurs de ses poèmes les plus influents apparaissaient uniquement dans des articles de magazines ou sous forme de dépliants et dans des revues de poésie. Les réunir pour la première fois, (ainsi que des poèmes entièrement inédits et traductions) fut réalisé en 2022 aux Etats-Unis. Ce livre s'inspire des périodes les plus productives et les plus importantes de Snyder. Rassemblés, ces textes composent un ensemble d'oeuvres très importantes tout en ajoutant de nouveaux contours et façons de voir notre compréhension d'une vie dans le monde. L'engagement de toute une vie de Snyder à être un intendant et un défenseur de la nature à une époque de plus en plus obsédée par l'action à courte vue est intimement exposé d'une manière rarement vue auparavant.