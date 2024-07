L'oeuvre de Caïn

Durant l'été 1925, deux amis se rejoignent à Rotterdam pour accomplir une remontée du Rhin et visiter l'Allemagne. La guerre a séparé le Bruxellois Valentin Dullac et le Juif allemand Caspar Mendelssohn ; il s'agit pour eux de retrouver l'étincelle magique qui les a mués en inséparables durant leurs pérégrinations en Orient, lorsqu'ils parcouraient les champs de fouilles mésopotamiens. Les retrouvailles avortent. Mendelssohn, qui dissimule bien des secrets, disparaît mystérieusement et Dullac entreprendra seul " l'éternel retour " vers une Allemagne au coeur de ses rêveries adolescentes, se confrontant aux démons qui rongent la République de Weimar : sociétés secrètes, théories ahurissantes, montée du nationalisme, de l'antisémitisme, du nazisme. Les leitmotivs de Caïn et des dix tribus perdues d'Israël rythment un récit trépidant et bouleversant, aux accents policiers, historiques, fantastiques et romantiques.