La Carte aux Etoiles. Résistance et amitié fraternelle sous la voûte

Une histoire réelle qui se déroule en partie pendant la seconde guerre mondiale et pendant 15 ans. On y découvre les activités des loges maçonniques et celles de la Résistance. Un instituteur, devenu médecin, demande à un ami franc-maçon, Valentin, d'instruire sa fille aux "sciences du ciel" . Depuis 1930, il y aura 25. 000 pages de correspondance. Valentin, résistant et franc-maçon, sera arrêté en 1943 et relâché. Le père de Lucette, soupçonné de trahison, sera réhabilité au sein de sa loge à Caen en 1945. Un récit à surprises, un dévoilement délicat et éclairant. Dans "La Carte du Ciel" , elle souligne le rôle de structures de pouvoir et d'influence dans le cadre de l'amitié et de la fraternité. Elle se base sur l'histoire vraie et fascinante à travers une correspondance abondante et longue. 25. 000 pages en 15 ans. Encore faut-il avoir une bonne étoile, ce que Lucette n'aura pas. Elle sombrera dans une sorte de folie. Le contenu des lettres va révéler des confidences, comme celles des activités au sein des loges du Grand Orient de France ou celles de l'organisation de la Résistance contre le régime de Vichy. Ancien militant du parti radical-socialiste, fiché " front populaire " par sa hiérarchie, ardent pacifiste, il est profondément humaniste et engagé dans la franc-maçonnerie. Arrêté par les Allemands en 1943, il est emprisonné puis relâché. Auguste Maleville, soupçonné de trahison après la fin de la guerre, devra sa réhabilitation chez les francs-maçons grâce au soutien de Valentin Thomas à la loge "Thémis" à Caen en 1945. Lucette se réfugiera dans un monde de folie. Pourquoi ?