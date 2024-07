Tandis qu'elle agonise

Meursault n'avait pas, non plus, les " outils " pour parler. J'ai pensé à l'Etranger, l'homme qui en dit le moins possible, qui voudrait ne pas voir et ne rien entendre, et qui, presque malgré lui, en dépit de ses répugnances, saisit un couteau, puis un revolver parce qu'il faut bien " être au monde ". Et puis, parce que nous étions à Alger et qu'au-dessus de nous le soleil tapait sur les têtes comme il avait tapé sur la pauvre tête de Meursault, j'ai voulu me mettre à l'abri des arcades...