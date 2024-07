"Prends garde je serai bientôt dehors". En voulant dépanner l'ordinateur d'un prêtre, Uther, jeune prof en informatique qui menait jusqu'ici une vie on ne peut plus banale, ne se doutait pas qu'il allait ouvrir la boîte de Pandore. Ce qui ne devait être qu'une simple éradication d'un virus particulièrement retors va vite prendre une tout autre ampleur lorsque le corps du père Alexandre est retrouvé atrocement mutilé à son domicile. Car il se pourrait bien qu'un démon se soit invoqué directement depuis la machine. S'engage alors une course contre la montre, afin d'empêcher Paris de devenir le dixième cercle des Enfers... Premier roman de John Lang, où l'on trouve déjà sa verve et son humour - mais noir, cette fois -, Le Bouclier obscur est un thriller sombre et saisissant dans lequel il est question de romans fantastiques, d'organisations secrètes et du sort de la Terre, rien de moins ! Auteur des célèbres aventures du Donjon de Naheulbeuk, John Lang, alias Pen Of Chaos, s'est taillé une sérieuse réputation dans la fantasy que ce soit par ses livres, ses bandes dessinées, ses enregistrements sonores et ses concerts. Le Bouclier obscur est l'occasion de découvrir une autre facette de ses talents !