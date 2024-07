Le chemin des confidences

Pour ses vacances d'été, Emile, jeune Parisien, se rend chez ses grands-parents en Provence. Il fait de longues randonnées à vélo sur la voie verte qui traverse les vignes varoises. C'est alors qu'il va vivre d'étranges rencontres : Marie Curie, Gustave Eiffel, Gustave Caillebotte. Le garçon est perturbé, car il ne comprend pas pourquoi il croise des personnes qui ont vécu il y a plus d'un siècle et qui vont chacune lui faire' une confidence sur leur vie. De plus, elles semblent très bien le connaître et l'appellent par son prénom Emile. Il en parle à son grand-père et ensemble ils vont tenter de percer le mystère de ces rencontres.