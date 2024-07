Pédagogie de l’expérience esthétique et de l’expérimentation en art

L'éducation est au coeur d'un problème politique majeur : comment guider les élèves vers l'autonomie et la réalisation d'eux-mêmes, tout en les menant à agir sur le monde et la vie sociale ? C'est ici que prennent place les pédagogies actives de l'Education Nouvelle mais aussi des théories politiques de plusieurs pédagogues. Si l'enseignement des arts semble, dès lors, s'inscrire dans la lignée des pédagogies actives refusant toute assignation figée de l'élève et de l'enseignant, que nous enseignent les oeuvres elles-mêmes du point de vue des expériences singulières qu'elles suscitent ? L'ouvrage propose quelques ébauches de réponses au travers des analyses d'oeuvres, ainsi que par la mise en perspective artistique et esthétique de pédagogies critiques et pragmatiques au Brésil (Paulo Freire), en France (Célestin Freinet) et aux Etats-Unis (John Dewey).