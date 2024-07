Questions européennes. Edition 2025-2026

L'Union européenne est désormais installée au coeur de la vie politique, économique et sociale des Etats, mais cette construction européenne reste mal connue. C'est à l'échelle européenne que se posent les questions essentielles qui dépassent le cadre des Etats-nations : - Comment équilibrer l'ouverture des marchés par la protection des équilibres territoriaux et la préservation de services d'intérêt général ? - La libéralisation des échanges est-elle possible sans dumping social au détriment des salariés ? - Comment créer, à partir de l'euro, les conditions d'une meilleure intégration économique et budgétaire ? Telles sont quelques-unes des questions essentielles pour notre avenir à tous que l'on trouvera analysées dans cet ouvrage.