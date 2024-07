La poule noire. Avec la science des talismans et anneaux magiques

Ce grimoire plaira aux férus d'occultisme ainsi qu'aux chercheurs à l'imagination fertile. La Poule Noire, ce très ancien grémoire, vous offre la connaissance de la magie antique des Talismans, ainsi que l'art de la Cabale pour éloigner les mauvais esprits et acquérir les connaissances des sciences secrètes et occultes. Au travers de ces pages, vous découvrirez comment maîtriser ces pouvoirs, créer et utiliser certaines recettes, certains sceaux, anneaux les talismans magiques ! Ce récit vous conduira sur le chemin de la sagesse et des mystères des anciens.