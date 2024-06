10 leçons pour apprendre à broder. 20 créations pour se lancer

10 leçons et 20 projets pour se lancer en broderie ! Grâce au savoir-faire de Martine Biessy, initiez-vous à la broderie à l'aiguille à travers 10 leçons progressives, comportant chacune 2 projets (1 projet brodé sur un tambour et 1 projet brodé sur un vêtement ou un accessoire). Chaque leçon présente un objectif clair (utiliser les fournitures de base, travailler sur du Soluflix, apprendre à broder des perles ou du raphia...) et chaque geste est décrit précisément par des dessins afin de débuter sans crainte.