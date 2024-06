Il n'y a plus de doute, c'est le grand jour ! Tu sais que tu te maries quand... ... tu viens de faire clic droit > Nouveau dossier > " Mariage "... . ça fait 72 fois que tu racontes le jour où tu as dit " oui "... . tu as prononcé la phrase : " A ce prix-là, ils ont intérêt à finir leur assiette. " ... tu es ivre à 11 heures du mat', parce que cracher le vin d'une dégustation, c'est gâcher... . tu fais tous les matins une séance d'incantations à sainte Evelyne Dhéliat... . tu te demandes si 17 témoins, ça passe... . tu rêves régulièrement que tu arrives à la mairie le jour J avec un survêtement 3 bandes... . tu as arrêté le pain avec les pâtes... . pour la première fois de ta vie, tu as fait un vrai tableau " budget ", et même un " rétroplanning "... . tu regrettes amèrement que tes parents n'aient pas une résidence secondaire à la campagne avec une grande salle de réception et 50 couchages... . chaque fois que tu hésites à t'acheter une fringue, tu convertis le prix en nombre de bouteilles de champagne. Voilà, tu te maries ! C'est une joie sans nom... mais pas que !