Lettres à ma fille

Une poignée de lettres jaunies par le temps, dénichées dans le grenier de la maison de famille... Que vont-elles révéler ? Ecrites par l'arrière-grand père à sa fille à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale, elles n'ont rien de poussiéreux pour les trois générations rassemblées qui les découvrent. A travers elles, petits et grands rencontrent un homme d'une force et d'une espérance rares, que le mal n'a pas réussi à mettre à genoux. Comment pardonner ? Comment aimer ? Où est Dieu et pourquoi semble-t-il parfois si silencieux ? Découvrez les réponses d'un père à sa fille qui vient tout juste de prendre son envol, mais qui a déjà fait le dur apprentissage de la souffrance... Une relation père-fille poignante, à l'effet miroir troublant. Un livre bouleversant.